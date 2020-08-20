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Владислав Шапша рассказал о перспективах системы здравоохранения

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.08.2020 16:14 0 345
Владислав Шапша рассказал о перспективах системы здравоохранения

В четверг, 20 августа, глава Калужской области Владислав ШАПША приветствовал участников регионального проекта «Время лучших. Здравоохранение».

Цель проекта – выявление и поддержка перспективных управленцев в области здравоохранения, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Его организатором выступила Администрация губернатора Калужской области при поддержке регионального Центра современного образования.

Заявки на участие в проекте подали порядка 500 специалистов отрасли из большинства муниципалитетов области. В течение двух месяцев они прошли несколько этапов и получили оценку своего управленческого потенциала со стороны экспертов – руководителей органов исполнительной власти и лечебно-профилактических учреждений федерального и регионального уровня. В итоге 82 конкурсанта вышли в финал и стали участниками стратегической сессии «Развитие здравоохранения Калужской области».

Владислав Шапша отметил, что в настоящее время перед системой здравоохранения области стоят сложные задачи, «рецептов для решения которых пока ещё никто не придумал». В качестве примера руководитель области привёл слаженную работу медиков в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, когда удалось «правильно и без паники организовать помощь людям».

- Мы не будем больше заниматься оптимизацией, а попробуем всё, что у нас сегодня есть, организовать должным образом, чтобы это работало, - подчеркнул он. - И самое главное, чтобы каждый рубль, который есть у нас в системе здравоохранения, использовался максимально эффективно. Чтобы те ресурсы, которые есть в Калужской области, а их немало, все работали с полной отдачей.

Глава региона выразил уверенность в том, что финалисты конкурса обязательно найдут своё место в управленческой команде области:

- Наступает время лучших. И это ваше время, друзья.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.08.2020 16:14 0 345
Тэги: область общество здравоохранение
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