В Калуге депутаты Законодательного Собрания приняли ряд важных решений

В четверг, 20 августа, в Калуге прошло внеочередное заседание Законодательного собрание области. Его провёл председатель Заксобрания Виктор БАБУРИН.

Решена проблема закрытого города

Заседание началось с выступления депутата Владимира Ливенцева.

Он поблагодарил коллег за совместное решение проблемы, касающейся более чем 2000 человек, проживающих на территории закрытого городка «Козельск – 5». В основном это военные пенсионеры и бывшие работники 28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии.

На протяжении длительного времени они не могли решить свои жилищные проблемы из-за статуса военного городка, на территории которого была запрещена приватизация.

Осенью 2016 года к решению проблемы подключились областные депутаты. Особые слова благодарности Владимир Ливенцев от имени жителей высказал председателю Законодательного Собрания Виктору Бабурину, который возглавил эту работу и держал ее на постоянном контроле.

В 2018 году депутаты поддержали инициативу депутатов Козельской городской Думы, командования 28-й ракетной гвардейской Краснознамённой дивизии и военных пенсионеров о преобразовании закрытого военного городка «Козельск-5» в закрытое административно-территориальное образование.

В итоге администрация Козельского района недавно получила на согласование проект Указа Президента России о присвоении военному городку в Козельске статуса закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Этот статус позволит жителям наконец-то приватизировать имеющееся жилье.

Уже известно и название ЗАТО - «Юбилейный».

- Это очень приятно слышать, - отметил Виктор Бабурин. - Это наша общая заслуга. Мы своими обращениями в адрес министерства обороны, Правительства РФ и уполномоченного по правам человека РФ добились реакции. Будем надеяться, что это будет доведено до логического завершения.

Помощь многодетным

Ещё одно решение депутатов позволит многодетным семьям региона получить деньги вместо земельного участка.

Теперь многодетные семьи смогут выбирать между бесплатным участком и единовременной выплатой в размере 150 тысяч рублей. Деньги могут быть направлены на уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основной суммы долга по ипотечному кредиту, оплату жилого помещения, приобретённого по договору купли-продажи, оплату договора участия в долевом строительстве, договора купли-продажи участка под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство.

На данный момент в очереди на получение бесплатного земельного участка состоит более 4000 человек, не каждый из них может заняться строительством своего жилья, кроме того возможности отдельных муниципальных образований по предоставлению земли сильно ограничены. Таким образом у многодетных семей появляется альтернатива – ждать своей очереди или получить выплату. Такое право предоставляется многодетным семьям пока всего в нескольких субъектах РФ.

Новые лица

Также на внеочередном заседании сессии Законодательного Собрания претерпел изменения состав Контрольно-счетной палаты региона.

На должность заместителя председателя палаты депутаты утвердили кандидатуру Людмилы Александровой, которая трудится в данной структуре 27 лет.

На должности аудиторов назначены Татьяна Авдеева и Александр Борисов.

- Ваша работа позволяет не допускать нарушений и тем более злоупотреблений в финансовой сфере, поэтому желаю вам дальнейших успехов, - подчеркнул Виктор Бабурин.

Почетные звания

Ряд населенных пунктов Людиновского и Ульяновского районов получил почетное звание «Рубеж воинской доблести»

В Ульяновском районе - это сёла Ульяново и Медынцево, деревня Старица, сёла Озерно и Уколица, деревня Дретово, село Ефимцево, деревня Дубна, сёла Веснины и Афанасово, деревня Ягодное, сёла Крапивна, Поздняково, Кирейково, Касьяново, Дудоровский, Мойлово, Брусны.

В Людиновском районе почётное звание присвоено селу Букань, деревням Андреево-Палики, Дмитровка, Котовичи, Запрудное, Загоричи, Гусевка.

Это решение призвано увековечить память воинов, отличившихся в сражениях за Отечество.

- Я считаю, что мы приняли очень хорошие решения. Это важно не мертвым – это важно живым, - заявил Виктор Бабурин.

АО «Восход» - Калужскому радиоламповому заводу присвоено почётное звание «Трудовая слава Калужской области». Предприятие на протяжении многих лет вносит значительный вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала Калужской области.

Автобусы для малышей

В школьных автобусах Калужской области хотят разрешить перевозку и дошкольников с родителями.

С инициативой о создании соответствующей рабочей группы в областном парламенте по этому поводу выступил глава региона Владислав Шапша.

- Сегодня перевозить в «Школьных автобусах» можно только учащихся учебных заведений. Вместе с тем, существует проблема обеспечения дошкольным образованием детей, проживающих в отдаленных, малочисленных населенных пунктах. Строительство там отдельных детских садов нецелесообразно. Решением мог бы стать подвоз детей в дошкольные образовательные организации в других населенных пунктах, организованный по аналогии со «Школьным автобусом», - доложил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

При этом законодательство категорически запрещает подвоз школьным автобусом детей младшего школьного возраста.

Это общероссийская проблема, и в последние годы она приобретает остроту.

В этой связи Владислав Шапша по результатам встреч с населением принял решение выступить с инициативой о создании при Законодательном Собрании рабочей группы для проработки проблемы и подготовки предложений по формированию нормативной базы, которая позволила бы организовать перевозку таких детей.

Депутаты данную инициативу поддержали и вскоре займутся данным вопросом.