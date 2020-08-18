Вертолёты полетят из аэропорта Калуги

Международный аэропорт «Калуга» станет базовым для АО «Русские вертолётные системы».

Авиакомпания планирует разместить в Калуге свой вертолётный парк и активно развивать воздушные перевозки, сообщает издание «КГВ». Вертолётное сообщение внутри области и с соседними регионами позволит быстро и с комфортом добраться до нужной точки. Полёт до Москвы, например, займет всего 30-40 минут.

Тестовый рейс прибыл в Калугу из подмосковного вертодрома Горка в селе Аксиньино. Вертолёт Ми-38 доставил в областной центр главу холдинга «Русские вертолётные системы» Михаила Казачкова, генерального директора Алексея Зайцева и ряд других руководителей компании.

В беседе с журналистами Алексей Зайцев рассказал, почему для базирования вертолётного парка АО «РВС» был выбран именно калужский аэропорт.

– Ваш аэропорт удовлетворяет нас практически по всем параметрам, - рассказал Зайцев. - В первую очередь, конечно, сама инфраструктура, которая создаёт широкие возможности для использования. Плюс для нас немаловажна авиационная безопасность, так как мы сертифицированы как коммерческий перевозчик. По современным авиационным законам к местам базирования нашим регулятором предъявляются очень серьёзные требования. Поэтому мы провели анализ, ездили во многие аэропорты Московской области и остановили свой выбор на Калуге. Ваш аэропорт полностью устраивает и нас, и регуляторов.

Вертолётный парк компании сегодня составляет 30 машин. В Калуге будет размещена значительная их часть: от лёгких Robinson до многоцелевых Agusta, Ми-8, Ми-38 и других моделей.

Рабочее совещание с представителями авиакомпании провели глава региона Владислав Шапша, члены областного правительства и руководство аэропорта. Участники встречи обсудили два основных вопроса: перспективы организации нерегулярных пассажирских чартерных рейсов с использованием потенциала компании, а также вопросы развития санитарной авиации в регионе.

Помимо внутриобластных маршрутов среди возможных направлений полётов рассматриваются Москва, Тула, Нижний Новгород. Что касается санитарной авиации, у «Русских вертолётных систем» уже имеется значительный опыт работы в этом направлении. Компания четвёртый год участвует в программе развития санитарной авиации в России и уже сотрудничает с пятнадцатью регионами нашей страны от Крыма до Магадана.