Владислав Шапша вошел в десятку самых влиятельных губернаторов

Владислав Шапша занял седьмое место в рейтинге репутаций губернаторов, который составил сервис PRAVDASERM. Врио губернатора Калужской области набрал 79 баллов из 100 возможных.

Верхнюю строчку в этом списке занял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. У него 89 баллов.

На втором месте – ярославский губернатор Дмитрий Миронов (83 балла).

Третья позиция у руководителя республики Крым Сергея Аксенова, который также набрал 83 балла.

Бывший руководитель Администрации губернатора Калужской области и нынешний глава Рязанской области Николай Любимов на 53 месте. У него 66 баллов.

Самый низкий рейтинг у губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева – 44 балла.

Авторы сервиса поясняют, что рейтинг репутаций составляется на основе соотношений положительных, нейтральных и негативных публикаций в интернете. Учитываются как собственные, так и сторонние ресурсы.

PRAVDASERM позволяет оценить репутацию любого бренда или политика на основе данных, получаемых от наиболее популярных поисковых систем, таких как Google и Яндекс. Сервис измеряет онлайн-репутацию как уровень лояльности целевой аудитории.