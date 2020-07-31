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В Калуге создают медицинский факультет

Дмитрий Ивьев , Фото: Владимир Петров.
Опубликовано: 31.07.2020 16:57 4 603
В Калуге создают медицинский факультет

В Калужском государственном университете (КГУ) создают медицинский факультет. Его образуют из отделения лечебного дела, сообщает 31 июля газета «КГВ» со ссылкой на ректора КГУ Максима КАЗАКА.

Он отметил, что отделение будет выведено из состава Института естествознания КГУ, где оно находилось с момента своего образования, и получит статус медицинского факультета уже в этом учебном году.
По словам ректора, Институт естествознания, в составе которого на протяжении восьми лет развивалось подразделение, готовившее врачей, выполнил свое предназначение, и медицинский факультет теперь должен существовать и развиваться самостоятельно.

Для определения совместных дальнейших шагов университета и министерства здравоохранения региона по развитию факультета и было созвано совещание.
По мнению главы профильного регионального ведомства Алана Цкаева, главным должно стать движение к созданию клинических кафедр на базе калужских больниц. Студенты получили бы более полную возможность совершенствования навыков, общаясь с опытными врачами и ведя под их руководством пациентов. Сейчас студенты приходят на два часа в больницы, и не имеют возможности полностью погрузиться в освоение методики лечебного дела, считает Цкаев.

- Никогда симуляция не заменит живого общения с пациентом, - рассказал руководитель министерства здравоохранения региона.

Разработкой именно этой концепции, с чем согласилось руководство медицинского факультета, наряду с другими направлениями и займется вновь созданная рабочая группа.

Сейчас Базой для медицинского факультета КГУ являются восемь клинических больниц региона – областная клиническая больница, областная клиническая БСМП, областная клиническая детская больница, городская клиническая больница № 4 имени Хлюстина, городская клиническая больница «Сосновая роща», областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД и областной клинический онкологический диспансер.

Если в первый год существования факультета на лечебное дело было принято 18 человек, то в этом учебном году план приема составляет уже 120 человек. К 2024 – 2025 годам планируется довести общее количество студентов, обучающихся на медицинском факультете, до 900-1000 человек.

Дмитрий Ивьев , Фото: Владимир Петров.
Опубликовано: 31.07.2020 16:57 4 603
Тэги: область общество максим казак алан цкаев
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