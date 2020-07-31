$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Дмитрий Денисов рассказал о штрафах нерадивым дорожным подрядчикам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.07.2020 15:07 7 463
Дмитрий Денисов рассказал о штрафах нерадивым дорожным подрядчикам

Глава администрации Калуги Дмитрий Денисов продолжает активно вести свои страницы в социальных сетях. Давайте посмотрим, о чём он писал на этой неделе и что отвечали градоначальнику жители областного центра.

В очередной раз Денисов устроил планёрку в режиме онлайн. После традиционных докладов чиновников он зачитывал вопросы, которые калужане оставляли в комментариях. И тут же отвечал сам либо просил взять слово и решить проблему начальников управления.

- Спасибо за трансляцию, очень познавательно, - отреагировал Александр Романов.

- Спасибо за ответ! – написала также Алеся Юрлова.

- Спасибо. По своему вопросу ответ услышал, - рассказал Михаил Гаврилин.

Градоначальник также рассказал подробности о Дне выпускника. Напомним, его проведение было под вопросом из-за эпидемии коронавируса. Однако сейчас ситуация разъяснилась.

- День выпускника пройдет 22 августа, - отметил Денисов. - Выяснил эту дату по результатам опроса в специальном чате, где напрямую общался с выпускниками. Я спросил у ребят, какими они хотели бы видеть выпускной.72% высказались за проведение выпускного 22 августа, 97 процентов выбрали Центральный парк культуры и отдыха для проведения праздника. Завершить программу выпускники хотят дискотекой. Звезд решили не приглашать, завершим все диджейским сетом. Безопасность должна быть соблюдена, сделаем все для этого.

Ещё одной важной темой нынешней неделе стало обсуждение празднования Нового года-2021. Как мы уже рассказывали, ближайшей зимой «Новогодней столицей России». Масштабный праздник прорабатывается уже сейчас.

- Мы уже сформировали план общегородских мероприятий, проведение которых рассчитано с 12 декабря по 9 января, - поделился секретами Дмитрий Денисов. - Основными площадками станут площадь Старый Торг, парк культуры и отдыха, новый городской парк, улицы Театральная и Кирова, площадка рядом с музеем космонавтики.

Также Дмитрий Денисов рассказал правду о ремонте улицы Московской:

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжается большой ремонт. Служба единого заказа городского хозяйства сообщает, что на путепроводе начаты работы по укладке верхнего слоя покрытия проезжей части. Ранее там же калужане отмечали отсутствие дорожных знаков при проведении работ. Нарушения зафиксировали, подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.07.2020 15:07 7 463
Тэги: городской голова калуги дмитрий денисов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 7 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Чистое небо» в Калуге
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Изготовление печатных агитационных материалов на выборах
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Расценки на муниципальные выборы
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Видеочат с незнакомцами в Omegle: плюсы и минусы
Как повысить эффективность с помощью расширения «Цены» в Google Ads?
Паспорт Болгарии через инвестиции в бизнес

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru