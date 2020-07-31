Дмитрий Денисов рассказал о штрафах нерадивым дорожным подрядчикам

Глава администрации Калуги Дмитрий Денисов продолжает активно вести свои страницы в социальных сетях. Давайте посмотрим, о чём он писал на этой неделе и что отвечали градоначальнику жители областного центра.

В очередной раз Денисов устроил планёрку в режиме онлайн. После традиционных докладов чиновников он зачитывал вопросы, которые калужане оставляли в комментариях. И тут же отвечал сам либо просил взять слово и решить проблему начальников управления.

- Спасибо за трансляцию, очень познавательно, - отреагировал Александр Романов.

- Спасибо за ответ! – написала также Алеся Юрлова.

- Спасибо. По своему вопросу ответ услышал, - рассказал Михаил Гаврилин.

Градоначальник также рассказал подробности о Дне выпускника. Напомним, его проведение было под вопросом из-за эпидемии коронавируса. Однако сейчас ситуация разъяснилась.

- День выпускника пройдет 22 августа, - отметил Денисов. - Выяснил эту дату по результатам опроса в специальном чате, где напрямую общался с выпускниками. Я спросил у ребят, какими они хотели бы видеть выпускной.72% высказались за проведение выпускного 22 августа, 97 процентов выбрали Центральный парк культуры и отдыха для проведения праздника. Завершить программу выпускники хотят дискотекой. Звезд решили не приглашать, завершим все диджейским сетом. Безопасность должна быть соблюдена, сделаем все для этого.

Ещё одной важной темой нынешней неделе стало обсуждение празднования Нового года-2021. Как мы уже рассказывали, ближайшей зимой «Новогодней столицей России». Масштабный праздник прорабатывается уже сейчас.

- Мы уже сформировали план общегородских мероприятий, проведение которых рассчитано с 12 декабря по 9 января, - поделился секретами Дмитрий Денисов. - Основными площадками станут площадь Старый Торг, парк культуры и отдыха, новый городской парк, улицы Театральная и Кирова, площадка рядом с музеем космонавтики.

Также Дмитрий Денисов рассказал правду о ремонте улицы Московской:

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжается большой ремонт. Служба единого заказа городского хозяйства сообщает, что на путепроводе начаты работы по укладке верхнего слоя покрытия проезжей части. Ранее там же калужане отмечали отсутствие дорожных знаков при проведении работ. Нарушения зафиксировали, подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей.