Калужским школьникам вручат дроны для опытов

Калужская область вошла в число регионов, которые до конца года получат от центра «Национальная технологическая инициатива» квадрокоптеры для сельских школ.

Первые две тысячи дронов передадут в школы еще до начала учебного года. Кроме Калужской области дроны «Пионер мини» от компании «Геоскан» «полетят» в Мордовию, Московскую Свердловскую, Ростовскую, Псковскую, Нижегородскую и Новосибирскую области, а также в Ставрополье.

Авторы проекта уверены, что квадрокоптеры помогут детям в учебе. С их помощью ребята смогут подготовиться к конкурсам по робототехнике, освоить навыки программирования и азы профессии будущего - оператор беспилотных авиационных систем.

Работа квадрокоптера даст понимание того, как работает автономная система и автопилот. Кроме этого ребята получат знания в области скриптового языка Lua и блочного программирования на Trik.