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Владислав Шапша назвал болевые точки здравоохранения Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2020 16:16 3 564
Владислав Шапша назвал болевые точки здравоохранения Калужской области

В понедельник, 27 июля, на планёрке в областном правительстве обсудили вопрос укрепления материально-технической базы системы здравоохранения. Глава Калужской области Владислав ШАПША акцентировал внимание на конкретных медицинских объектах, которые нуждаются в модернизации.

Он отметил, что калужское здравоохранение справилось с задачей борьбы с коронавирусом, но при этом обнаружились некоторые проблемы.

- Мы справились с задачей борьбы с коронавирусом, но при этом увидели и проблемы, тонкие места, - рассказал Владислав Шапша. - Остановлюсь на некоторых болевых точках, существующих на нашей карте. В Калуге на улице Кибальчича предполагалось открытие поликлиники. Помещение есть, оно в нашей собственности, и для создания там медицинского учреждения есть условия. А пока сейчас 18 тысяч человек в микрорайоне практически остаются без прямого доступа к нормальной поликлинике. В Людинове с 1994 года стоит недостроенный хирургический комплекс. Он находится в аварийном состоянии. Его нужно сносить и строить новый объект, который охватит и Людиново, и Жиздринский район.

Также глава региона назвал центральную межрайонную больницу № 3 в Козельске, которая построена в 1904 году.

- Если мы ее не снесем, она рухнет сама, - уверен Шапша. - Там необходимо строить современный стационар и начинать эту работу прямо сейчас. В Сухиничах люди ждут детскую поликлинику. Наверное, уже устали ждать.

Нуждается в улучшении и работа скорой помощи, отметил Владислав Шапша:

- Работа в активном режиме в ходе борьбы с коронавирусом показала, что у нас есть потребность и в увеличении количества специалистов, и в расширении парка машин. Мы должны поставить этот вопрос во главу угла и решить. Мы героически боролись с коронавирусом, но необходимо налаживать системную каждодневную работу.

Руководитель области дал поручение и. о. министра здравоохранения Алану Цкаеву совместно с заместителем губернатора Ольгой Ивановой провести подсчет стоимости этих проектов.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2020 16:16 3 564
Тэги: область общество здравоохранение
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