Калужанин отработает 40 часов за неуплату алиментов

36-летний калужанин привлечен судебными приставами к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов своему 12-летнему сыну, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области.

В течение нескольких месяцев мужчина не вносил платежи в счет алиментов, и у него скопилась задолженность в размере 68 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли ряд ограничительных и запретительных мер, но повлиять на должника не удалось. В итоге сотрудники ведомства составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Суд назначил должнику административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Если и после отбытия данного наказания должник не приступит к выплате алиментов ребенку, то его ждёт уголовная ответственность и наказание вплоть до года реального лишения свободы.