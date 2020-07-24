$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калуге помогли двум мальчикам с особенностями развития

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.07.2020 16:42 0 392
В Калуге помогли двум мальчикам с особенностями развития

В Калужской области семьи с детьми с особенностями в развитии получили технические средства реабилитации благодаря фонду «ДетскиеДомики». Оказана помощь примерно на 300 000 рублей.

Особый подарок получили два мальчика из Калуги: двухлетний Саша и 14-летний Дима.

У Саши ДЦП и синдром Веста, мальчик только учится держать голову, и помощь от фонда необходима для комфортной жизнедеятельности ребенка и его родителей. Для него закуплены специальная коляска и шезлонг для купания в ванной.

Для Димы приобретены слуховые аппараты. У школьника тугоухость 4 степени, пограничная с глухотой, и его возможности напрямую зависят от качества слуховых аппаратов. Диме необходимо постоянно слышать мир вокруг себя, но с помощью старого оборудования это стало невозможным. Дима очень талантливый мальчик, спортивный и творческий, несмотря на свой диагноз учится в музыкальной школе по классу фортепиано, поет в хоре и занимает призовые места на конкурсах.

- Помощь в приобретении технических средств реабилитации для маленьких жителей Калужской области оказана частными лицами и компаниями, - рассказали нам в благотворительном фонде. - Благодарим за неравнодушие и заботу о детях.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.07.2020 16:42 0 392
Тэги: общество дети благотворительность
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Изготовление печатных агитационных материалов на выборах
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Расценки на муниципальные выборы
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Изготовление печатных агитационных материалов
Более трех тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили предприниматели Калужской области с начала года
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Поиск компаний по ремонту автомобилей в России
Установка кондиционеров в офисах
Накрутка подписчиков в Instagram

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru