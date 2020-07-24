В Калуге помогли двум мальчикам с особенностями развития

В Калужской области семьи с детьми с особенностями в развитии получили технические средства реабилитации благодаря фонду «ДетскиеДомики». Оказана помощь примерно на 300 000 рублей.

Особый подарок получили два мальчика из Калуги: двухлетний Саша и 14-летний Дима.

У Саши ДЦП и синдром Веста, мальчик только учится держать голову, и помощь от фонда необходима для комфортной жизнедеятельности ребенка и его родителей. Для него закуплены специальная коляска и шезлонг для купания в ванной.

Для Димы приобретены слуховые аппараты. У школьника тугоухость 4 степени, пограничная с глухотой, и его возможности напрямую зависят от качества слуховых аппаратов. Диме необходимо постоянно слышать мир вокруг себя, но с помощью старого оборудования это стало невозможным. Дима очень талантливый мальчик, спортивный и творческий, несмотря на свой диагноз учится в музыкальной школе по классу фортепиано, поет в хоре и занимает призовые места на конкурсах.

- Помощь в приобретении технических средств реабилитации для маленьких жителей Калужской области оказана частными лицами и компаниями, - рассказали нам в благотворительном фонде. - Благодарим за неравнодушие и заботу о детях.