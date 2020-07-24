В Калуге вместо руин построят парковку и зону отдыха?

Глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжает активно вести свои страницы в социальных сетях.

На этой неделе городская планёрка уже в третий раз проходила в режиме вопрос-ответ через социальные сети.

На этот раз горожане интересовались благоустройством микрорайона Солнечный, состоянием тротуаров и лестницы на улице Маяковского, установкой светофора на Турынино-2. Также обсуждались вопросы проведения Дня города в условиях коронавирусных ограничений.

Дмитрий Денисов зачитывал все вопросы в прямом эфире, а затем поручил управлению городского хозяйства проработать все обращения. Запись планёрки можно посмотреть здесь.

В комментариях калужанка Ольга Большакова пожаловалась на лужу в районе дома №104 по улице Московской. Вскоре ей ответили из Службы единого хозяйства дорожного хозяйства. Там пообещали, что в ближайшее время подрядчик всё устранит.

- Интересно есть ли хоть в одном другом субъекте подобное? – написал также в комментариях Александр Романов. - Спасибо за планёрку и интерактив. Очень необычно и увлекательно.

Вместе с Владиславом Шапшой на этой неделе Дмитрий Денисов проверил ход работ по благоустройству набережной Яченского водохранилища.

Также руководители города и области осмотрели восстановление подпорной стены строительной площадки второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

- Здесь уже выбран насыщенный водой грунт, подрядчик готов приступить к бетонированию, - пояснил Денисов. - В ближайшее время будут приняты проектные решения по укреплению склона и строительству новой подпорной стены.

А в пятницу Дмитрий Денисов встретился с жителями дома №92б на улице Кирова. Глава администрации порадовал горожан: заброшенный дом в их дворе снесут уже в начале осени. И пустовать место не будет. Там создадут парковку и зону отдыха.