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Владислав Шапша вручил медаль «За медицинскую доблесть» Елене Алёшиной

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2020 16:06 0 148
Владислав Шапша вручил медаль «За медицинскую доблесть» Елене Алёшиной

В среду, 22 июля, глава региона Владислав ШАПША вручил главному врачу Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене АЛЁШИНОЙ медаль Калужской области «За медицинскую доблесть».

Ранее данную награду из рук руководителя области уже получили медработники, активно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Медаль с номером один была вручена только сегодня, поскольку Елена Алёшина сама была инфицирована и проходила лечение от COVID-19.

- К сожалению, вы не смогли вместе со всеми получить эту награду. Но все ваши коллеги дружно аплодировали, когда было названо ваше имя, - отметил Владислав Шапша.

Елена Алёшина поблагодарила руководителя области за учреждение медали, которая действительно является серьезной моральной поддержкой для медицинских работников, «потому что они действительно большие труженики, и их жизнь настоящий подвиг».

Владислав Шапша и Елена Алёшина обсудили перспективы развития Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД с учётом новых задач, стоящих перед службой.

Глава региона подтвердил готовность содействовать дальнейшему развитию медицинского учреждения. Из областного бюджета уже выделено более 60 миллионов рублей на закупку самого современного компьютерного томографа. В планах больницы приобретение аппаратов для проведения плазмофореза, современного эндоскопического оборудования, создание на условиях государственно-частного партнерства новой автоматизированной лаборатории, развитие направления по лечению пациентов с острыми пневмониями различного характера.

- Наше Грабцево с большой площадью, большой территорией, с большими возможностями размещения дополнительных корпусов надо развивать. Я буду предлагать вам план его развития как ультрасовременного центра по борьбе с инфекционными заболеваниями, - подчеркнула Елена Алёшина, обращаясь к главе региона.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.07.2020 16:06 0 148
Тэги: область владислав шапша елена алёшина
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