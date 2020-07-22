Владислав Шапша обсудил создание «Карты калужанина» с главой регионального отделения Центробанка

Глава региона Владислав ШАПША провел рабочую встречу с управляющей Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ириной КАРЛАШ.

Владислав Шапша выразил благодарность главе отделения банка за слаженную работу банковского сектора в непростое время, отметив, что экономика Калужской области прошла стресс-тест, связанный с пандемией.

- Система работала, я встречался с представителями разных банков, - отметил он. - Очень важно, что сегодня банки стали эффективным инструментом экономики, проводником решений, в том числе и финансовых, Правительства РФ и Президента страны. Средства оперативно доходили до наших жителей, это помогло людям пережить сложную ситуацию.

Также стороны обсудили новые проекты.

В частности, речь шла о «Карте калужанина» на базе платежной системы «МИР». По оценке руководителя области, проект будет эффективен, а новая карта востребована жителями региона. Она станет не только платежным средством, с ее помощью могут быть доступны многие социальные сервисы - от проезда до медицинских услуг, а также государственные и муниципальные услуги. Такие проекты уже работают в нескольких городах России, поэтому опыт Центробанка здесь очень важен.

Сейчас определяются технические возможности реализации проекта «Карта калужанина» и перечень возможных услуг. Их утверждение, а также участие организаций в совместной работе будет проходить публично, на конкурсной основе.

Кроме того, Ирина Карлаш представила еще один проект, касающийся региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы». Представляя его, Ирина Карлаш сообщила, что сегодняшними приоритетами являются мероприятия в области финансового просвещения не только населения, но и субъектов МСП, расширение информирования о мерах защиты прав потребителей финансовых услуг, прежде всего, в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах.

Данная работа ведется совместно с региональным министерством образования и науки, министерством финансов области. По результатам исследования аналитического центра НАФИ, наш регион вошел в число субъектов России, где в 2019 году вырос индекс финансовой грамотности населения. Область занимает высокие позиции по таким индикаторам, как финансовая устойчивость семьи, формирование сбережений, использование банковских карт, мобильного и интернет-банка.

Еще одной приятной новостью для калужан станет то, что в 2021 году запланирована памятная монета, посвященная 650-летию Калуги.