В нацпарке «Угра» посчитали летучих мышей

На территории Березичского лесничества национального парка «Угра» провели обследование рукокрылых, сообщило сегодня, 21 июля, руководство нацпарка.

В течение недели летучих мышей отлавливали на водопоях и в местах массовой охоты. Всего исследователям удалось выловить 31 особь.

Ученые определили 7 видов летучих мышей: нетопырь-пигмей, лесной нетопырь, рыжая вечерница, малая вечерница, двухцветный кожан, ночница Брандта, водяная ночница. Это позволило подтвердить обитание 4-х видов на территории национального парка, которое ранее только предполагалось. Подтвердилось также обитание на территории Калужской области вечерницы малой. Это довольно редкая для своего ареала обитания в России летучая мышь и довольно крупная – весом до 20 граммов, с размахом крыльев до 32 сантиметров.

На территории Березичского лесничества этот вид составил более одной пятой пойманных зверьков, что говорит о его немалой численности в местных лесах. Как говорят исследователи, это связано с тем, что на территории нацпарка сохранились старовозрастные широколиственные леса, богатые дуплами, в которых предпочитают делать свои убежища летучие мыши.

После определения вида рукокрылых, их измерений, взвешивания, сбора с них блох и клещей, зверьки отпускались на месте отлова.