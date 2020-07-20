Владислав Шапша поручил достичь всех показателей по нацпроектам

Главной темой обсуждения на заседании правительства, которое 20 июля провёл глава региона Владислав ШАПША, стал ход реализации национальных проектов.

С докладом выступила директор проектного офиса Калужской области Юлия ПОЛИЩУК.

По данным на 1 июля, на 72% реализован национальный проект «Культура».

На 70% выполнен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Более чем на 50% реализованы проекты «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Демография», «Международная кооперация и экспорт».

Результаты реализации проектов «Образование» и «Жилье и городская среда» полностью можно будет оценить по итогам второго полугодия, когда будут введены в эксплуатацию строящиеся жилые дома, образовательные учреждения, в частности, школы в Балабаново и Обнинске, закуплено соответствующее оборудование. В настоящее время строительная готовность школы Балабаново – 92%, в Обнинске – 67%.

Реализация мероприятий проекта «Цифровая экономика» позволила на высоком уровне организовать предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Более 80% жителей зарегистрированы на едином портале государственных услуг.

Владислав Шапша поручил руководителям органов исполнительной власти региона обеспечить безусловное достижение всех показателей нацпроектов в полном объеме. Особое поручение касалось реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области необходимо представить конкретный план действий по достижению показателей ввода в эксплуатацию жилья на территории региона.