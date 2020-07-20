$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Владислав Шапша поручил достичь всех показателей по нацпроектам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2020 16:02 0 133
Владислав Шапша поручил достичь всех показателей по нацпроектам

Главной темой обсуждения на заседании правительства, которое 20 июля провёл глава региона Владислав ШАПША, стал ход реализации национальных проектов.

С докладом выступила директор проектного офиса Калужской области Юлия ПОЛИЩУК.

По данным на 1 июля, на 72% реализован национальный проект «Культура».

На 70% выполнен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Более чем на 50% реализованы проекты «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Демография», «Международная кооперация и экспорт».

Результаты реализации проектов «Образование» и «Жилье и городская среда» полностью можно будет оценить по итогам второго полугодия, когда будут введены в эксплуатацию строящиеся жилые дома, образовательные учреждения, в частности, школы в Балабаново и Обнинске, закуплено соответствующее оборудование. В настоящее время строительная готовность школы Балабаново – 92%, в Обнинске – 67%.

Реализация мероприятий проекта «Цифровая экономика» позволила на высоком уровне организовать предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Более 80% жителей зарегистрированы на едином портале государственных услуг.

Владислав Шапша поручил руководителям органов исполнительной власти региона обеспечить безусловное достижение всех показателей нацпроектов в полном объеме. Особое поручение касалось реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области необходимо представить конкретный план действий по достижению показателей ввода в эксплуатацию жилья на территории региона.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2020 16:02 0 133
Тэги: область общество владислав шапша юлия полищук
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Расценки на муниципальные выборы
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Изготовление печатных агитационных материалов
Более трех тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили предприниматели Калужской области с начала года
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
«Ростелеком» установил свыше пяти тысяч умных приборов учета в жилых домах Калуги и Обнинска
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Для чего проводятся профосмотры
Общественная деятельность Вячеслава Моше Кантора
Качественная упаковка на заказ

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru