Чтобы продать машину, женщине пришлось погасить долг по кредиту

Судебные приставы взыскали с жительницы Калуги 196 тысяч долга по кредитным платежам, наложив запрет на регистрационные действия с её иномаркой, сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе УФССП по Калужской области.

У женщины было время на добровольное погашение задолженности, а когда все сроки прошли, ей выставили почти 14 тысяч исполнительского сбора.

Также судебный пристав установил, что в её собственности находится дорогостоящая иномарка, в отношении которой был вынесен запрет на проведение любых регистрационных действий.

Женщина узнала об этом, когда решила продать машину. В ГИБДД у нее возникли трудности со снятием автомобиля с регистрационного учета. Сотрудники госавтоинспеции разъяснили женщине, что судебным приставом наложен запрет на проведение любых регистрационных действий с машиной. После чего долг калужанкой сразу был погашен.