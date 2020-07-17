Где в Калуге отключат свет и светофор

В пятницу утром, 17 июля, энергетики проводят работы по капремонту объектов в связи с чем от электроэнергии отключат ряд зданий и светофоров.
Информацию об отключениях представили в горуправе Калуги.
Согласно данным чиновников, завершить все работы и запитать нижеперечисленные объекты планируется в конце рабочего дня – к 17:00.
Список отключаемых адресов:
- ул. Пролетарская, д.76-102, д.75-103
- ул. Воронина, д.6-20, д.1-11
- ул. Баррикад, д.92-112, д.91-109
- ул. Московская, д.64-68
- МБУ СМЭУ - светофор - ул. Телевизионная, перекресток с ул. Труда;
- Станция катодной защиты - ул. Воронина, д.9;
- ИП Прохорова - офис - ул. Воронина д.10;
- Ритуальное агенство "Ангел" - ул. Воронина д.1;
- Клиника детской стоматологии - ул. Баррикад, д.10;
- ИП Терехов - магазин - ул. Воронина, д.14/103;
- ИП Головлев - нежилое помещение - ул. Баррикад, д.10;
- ИП Сухорукова - нежилое помещение - ул. Воронина, д.16;
- ИП Кашникова - складское помещение - ул. Баррикад, д.8;
- ИП Чечин - нежилое здание - ул. Воронина, д.3;
- ИП Габриелян - сквер им. Воронина, место №3;
- ИП Родионов - сквер им. Воронина, батут.
Опубликовано: 17.07.2020 08:23 286