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Меры поддержки калужского бизнеса обсудили в Законодательном Собрании области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2020 16:30 0 52
Меры поддержки калужского бизнеса обсудили в Законодательном Собрании области

Меры поддержки малого и среднего бизнеса Калужской области обсуждали в четверг, 16 июля, на расширенном заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания региона под председательством Карпа Диденко.

- Пандемия внесла большие коррективы в нашу жизнь, и продолжает наносить урон многим отраслям, - отметил в начале заседания председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН. - Особенно в настоящее время страдает малый и средний бизнес, самозанятые граждане.

По его словам, этому вопросу уделяется пристальное внимание как со стороны президента и правительства, так и со стороны правительства Калужской области.

- Предпринимательство имеет свои особенности - человек, который решил заниматься бизнесом начинает все с нуля и надеется только на свой труд, - рассказал Виктор Бабурин. - К сожалению, сегодня в трудном положении оказались тысячи людей. Многие меры предприняты, в том числе и на региональном уровне, нужно посмотреть, как они работают, какие еще есть предложения.

Он напомнил о мерах поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне. Они направлены на сохранение рабочих мест.

Одновременно с этим парламент Калужской области одним из первых в стране принял закон, позволяющий вернуть налог самозанятым гражданам.

Виктор Бабурин выразил надежду, что выделенные средства и ресурсы будут эффективно использоваться и помогут предпринимателям преодолеть трудности.

Карп Диденко подробно остановился на вопросах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области.

В их числе принятых мер он назвал снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения, изменение сроков уплаты по налогу на имущество организаций, освобождение от арендной платы за использование имущества, в том числе земельных участков, находящихся в региональной собственности.

В выступлениях представителей профильных ведомств подчеркивалось, что на текущий момент федеральными и региональными мерами поддержки воспользовались около 17 000 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Речь в ходе встречи шла и о трудностях, с которыми сталкиваются представители бизнеса при получении льгот. Они связаны, в первую очередь, с ограничениями по видам экономической деятельности.

- Эти случаи занесены в журнал мониторинга обращений и направлены в федеральный ситуационный центр, - пояснила представитель Управления Федеральной налоговой службы Ирина Суворова. Отмечалось, что со стороны регионального Агентства развития бизнеса также проводится работа по решению актуальных проблем и поддержке предпринимателей. Эта работа будет продолжена при взаимодействии с законодателями и профильными ведомствами.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2020 16:30 0 52
Тэги: законодательное собрание
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