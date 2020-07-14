Владислав Шапша поддержал создание в Калужской области инновационного научно-технологического центра

В Калужской области создадут инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ). На заседании правительства региона об этом рассказал заместитель губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

— В области ведется работа по созданию инновационного научно-технологического центра, была подана заявка в минэкономразвития, - отметил он. - Проект был одобрен и включен в общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения. В настоящее время постановление проходит согласование. Сейчас очень важным этапом является проработка конкретных проектов, которые будут размещены в ИНТЦ. Подготовка к проведению работ по созданию инфраструктуры центра.

Дмитрий Разумовский предложил сформировать проектный комитет по созданию ИНТЦ и включить в него представителей минэкономразвития, министерства строительства и ЖКХ, минздрава и минобра.

Глава региона Владислав ШАПША предложение о создании ИНТЦ поддержал.

— Это одно из важнейших направлений деятельности, которыми нам предстоит заниматься в ближайшее время. Мы должны приложить все силы, чтобы оно было реализовано, - сказал Владислав Шапша.