В Калужской области подросток плюнул в морду медведю Мансуру

Некрасивая история произошла на днях в Воротынске. Там на аэродроме Орешково уже несколько лет живет медведь, которого подобрали еще совсем маленьким на аэродроме в Тверской области. Мишку назвали Мансуром, он вырос среди людей, очень дружелюбный и пользуется большой популярностью у местных жителей.

На прошлой неделе на камеру наблюдения у вольера с медведем попали кадры, как пришедший в гости к Мансуру подросток сел на корточки у клетки и несколько раз плюнул ему прямо в морду, которую мишка доверчиво протягивал новому гостю. Об этом рассказали хозяева медведя в своем паблике «Авиамедведь Мансур».

Инцидент вызвал бурю негодования и у хозяев медведя, и его поклонников, а на юношу обрушилась волна гневных комментариев в соцсетях. Парень пытался оправдаться, написав в ответ, что не хотел обидеть мишку, а просто хотел таким способом поделиться с ним конфетой, сообщается в паблике «Новости поселка Воротынск».

В субботу, 11 июля, юноша снова пришел к Мансуру и попросил прощения у его хозяев за свой поступок, а мишке принес угощения.

После этого случая хозяева Мансура решили установить второе ограждение у вольера, чтобы защитить его от поведения подобных гостей.