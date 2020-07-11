В Калужской области таксист присвоил себе телефон пассажирки

Жительница Малоярославецкого района обратилась в местную полицию с заявлением о краже телефона. Она утверждала, что обнаружила его пропажу после поездки в такси, сообщили сегодня, 11 июля, в областном УМВД.

- Расплатившись за поездку и зайдя в дом к подруге, женщина не нашла в сумочке свой телефон. Подозревая, что она попросту забыла его в такси, стала звонить в диспетчерскую службу с просьбой, чтобы ей дали номер телефона водителя, - рассказали КП40 в полиции. - Получив нужный номер, женщина попросила водителя поискать в салоне автомобиля ее телефон, на тот сказал, что никаких забытых клиентами вещей нет.

Позже с водителем такси пообщались стражи порядка. Мужчина путался в показаниях, отрицал свою причастность к краже, но в итоге сознался в содеянном. Он увидел в машине забытый телефон, когда на него поступил звонок, но решил не сообщать об этом никому и оставил гаджет себе.

Телефон у водителя забрали и вернули владелице. Следствие продолжается.