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Калужанка лишилась 50 тысяч, пообщавшись с представителем онлайн-магазина

Екатерина Киселева
Опубликовано: 10.07.2020 15:04 0 230
Калужанка лишилась 50 тысяч, пообщавшись с представителем онлайн-магазина

В калужской полиции сегодня, 10 июля, рассказали о новых случаях мошенничества, связанных с дистанционной кражей денег.

Калужанке позвонили сотрудники интернет-магазина. Так мошенники представились в начале телефонного разговора. Потом они спросили,  не совершала ли женщина покупки посредством их интернет-ресурса. Услышав нет, мошенники уверили, что кто-то посторонний от ее имени вероятно пытается совершить сделку купли-продажи. И предложили обезопасить свой счет путем установки некой компьютерной программы. Для этого женщине нужно было перейти по ссылке, которую ей скинули на телефон. Под ссылкой скрывалась вредоносная программа, которая помогла мошенникам снять со счета потерпевшей 50 тысяч рублей.

Другая калужанка  в одной из социальных сетей получила сообщение от друга с просьбой перечислить деньги на оплату задолженности по телефонной абонентской плате. При этом знакомый обещал вернуть деньги буквально через пару дней. Не раздумывая, девушка перечислила около 3 тысяч рублей на указанный в сообщении номер телефона. И лишь через некоторое время узнала, что страница приятеля оказалась взломанной злоумышленниками.

Личность мошенников сейчас устанавливается.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 10.07.2020 15:04 0 230
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