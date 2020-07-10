«Сердце разрывалось»: калужане благодарят Дмитрия Денисова за решение проблемы с выселением собак

Градоначальник Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжает активно вести свою страницу в соцсетях. И его работа уже приводит к положительным изменениям в жизни Калуги. Мы проследили, что на этой неделе размещал у себя градоначальник и как на это реагировали калужане.

Одна из главных тем нынешней недели – ситуация с приютом для собак в Калуге. Его организаторы забили тревогу, что владелец земли выселяет их с территории. В результате на улице могло оказаться больше тысячи животных. Но в ситуацию вмешались власти города.

- Собак не будут выселять, - сообщил Дмитрий Денисов на своей странице. - Несколько дней в социальных сетях обсуждается тема о выселении приютов для собак с территории бывшей Карачевской птицефабрики. Глава региона. Владислав Шапша связался сегодня с владельцами участка и представителями приютов. Вопрос удалось уладить, собак выселять не будут.

- Спасибо, что помогаете решить вопрос мирным и гуманным путём! – отреагировала Ирина Мальцева.

- Спасибо за хорошие новости! Сердце разрывалось! – отреагировала Юлия Жмылевская.

- На моей памяти первый из руководителей такого уровня обратил внимание на эту сторону нашей жизни, и вот искренне спасибо! – отметил Денис Биба.

- Я много приютов повидала, и считаю, что наш «Душа Бродяги» один из лучших в стране, там работает настоящая команда, низкий им поклон и всего доброго, - считает Марина Серова. - Губернатору и мэру респект, наконец-то они услышали народ. Спасибо всем за участие и поддержку.

Градоначальник также рассказал о предстоящей реконструкции кинотеатра «Центральный».

- Сейчас здание передано в областную собственность, идут подготовительные работы по реконструкции объекта, - отметил он. - На выходе обновленный кинотеатр станет современным центром развлечений и отдыха. Завершить проектирование планируют в октябре. Осмотрели и прилегающую территорию. Раньше перед центральным входом в здание были цветочные клумбы и зеленые насаждения. Сейчас это место неухожено. Владислав Шапша поручил городским властям возродить эту традицию при поддержке жителей. Все планируемые изменения будут обязательно согласованы с калужанами.

- Согласно с тем, что нужно придать кинотеатру и территории возле него более свежий вид. Это правильно, - отреагировала Соня Васильева.

- Классно, правильное решение, - прокомментировал Александр Семенов.

Ещё одна важная тема, которую затронул Дмитрий Денисов – рекультивация полигона в Ждамирово.

- Начался подготовительный этап работ по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов, - рассказал градоначальник - Построят водоотводный канал, установят очистные сооружения, а также проведут работы по рекультивации земель. После завершения подготовительного этапа начнется укладка дренажных труб. Стоки отведут в сторону очистных сооружений, которые построят к тому моменту. Сам полигон затянут специальной пленкой, а для выхода газов установят несколько скважин. Первый этап работ подрядчик обещает завершить до 15 июля.



- После окончания работ по рекультивации на полигоне в Ждамирово, думаю, безопасность полётов из калужского аэропорта повысится, - прокомментировала Любовь Мосеева-Элье.