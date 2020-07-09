Калужанин заплатит 10 тысяч штрафа за деструктивный ролик в интернете

В Калуге полицейским удалось пресечь распространение в сети деструктивного ролика с высказываниями о национальном превосходстве и призывами к насилию, сообщили сегодня, 9 июня, в областном УМВД.
Этот ролик у себя на страничке в социальной сети разместил 28-летний калужанин. Видео было в открытом доступе и активно для скачивания.
По данному факту было возбуждено административное производство, и решением Калужского районного суда правонарушителю назначали штраф в 10 тысяч рублей.
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