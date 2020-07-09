В калужском зоопарке поселился ягуар

В зоопарке Калуги появился новый павильон «Кошки тропиков». Первым жильцом павильона стал новый обитатель зоопарка – черный ягуар. Об этом сообщили на странице экопарка «Биосфера» в соцсети Вконтакте.

Южноамериканская кошка получила кличку Коко.

– Если хотите увидеть нашу кошечку во всей̆ красе, вам нужно прийти в зоопарк после 7 вечера, когда она наиболее активна, – говорят сотрудники зоопарка.

Пока зоопарк закрыт. Ранее сообщалось, что открытие запланировано на 10 июля.