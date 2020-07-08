Заповедник «Калужские засеки» открылся для посетителей

В начале июля заповедник «Калужские засеки» вновь открылся для посетителей после снятия ограничений из-за коронавируса. Пока экскурсии проводятся в составе 5-6 человек и с соблюдениями всех мер безопасности. Но зато здесь уже можно прогуляться по двум основным экологическим маршрутам: тропе «Ягодной» и тропе «Засечный лес».

Сейчас ведутся работы над созданием третьего маршрута, и уже к сени в тестовом режиме будет запущена тропа «Заглянуть в мир животных», - рассказали КП40 сотрудники заповденика.