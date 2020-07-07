Интернет-мошенники «развели» двух калужан на деньги

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал мужчина, решивший заказать себе в интернете любовницу, сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина нашел сайт с интимными услугами, выбрал подходящую девушку и перевел за ее услуги 9 тысяч рублей. Но на вызов к нему так никто и не приехал. Тогда он обратился в полицию.

Другой потерпевший из Калужской области захотел купить в интернете билеты на спектакль на одном из сомнительных сайтов. Он перешел по ссылке для оплаты билетов, перевел на незнакомый счет больше 12 тысяч рублей, но обещанные билеты так и не получил.

Лица, причастные к противоправной деятельности, сейчас устанавливаются.