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В Калуге водитель дважды попался с поддельными правами

Екатерина Киселева
Опубликовано: 06.07.2020 17:16 0 55
В Калуге водитель дважды попался с поддельными правами

В Калуге возбуждено уголовное дело на 42-летнего мужчину, который дважды предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение, сообщила сегодня, 7 июля, пресс-служба регионального УМВД.

Сначала его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, которые попросили предъявить документы и увидели, что на них не было печати и водяных знаков. Поскольку мужчина был пьян, машину эвакуировали на стоянку. Изъятые права отправили на экспертизу, которая подтвердила, что они изготовлены не на предприятии Госзнака.

Через несколько дней водитель вернулся за машиной на стоянку. Он обманул сотрудника ГИБДД, рассказав, то автомобиль эвакуировали за нарушение правил остановки. И предъявил еще одно фальшивое водительское удостоверение.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина приобрел поддельные права в интернете. Кроме того, он уже был судим за аналогичное преступление.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 06.07.2020 17:16 0 55
Тэги: общество авто
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