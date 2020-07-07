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Дмитрий Денисов открыл городские планёрки для всех калужан

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.07.2020 12:41 0 156
Дмитрий Денисов открыл городские планёрки для всех калужан

Глава администрации Калуги Дмитрий Денисов продолжает активно вести свои страницы в соцсетях.

На этой неделе он объявил о революционном изменении: теперь все калужане могут оставлять свои вопросы в соцсетях, а чиновники будут отвечать на них во время еженедельной планёрки, которая транслируется в интернете. Первый такой успешный опыт зафиксирован 6 июля.

Тем временем всё больше калужан оставляет свои комментарии под публикациями градоначальника.

- Спасибо, что оперативно провели работу с подрядчиком по тротуарам на ул. Московская, – написала Ольга Большакова. - Реагирование началось уже со следующего дня - начали доделывать плитку около колодцев и по окончаниям тротуаров, потом через пару дней убрали мусор.

Дмитрий Денисов также рассказывал про открытие водных прогулок по Оке на теплоходе «Иван Ципулин»:

- Вместе с калужанами, выбравшими памятное имя для корабля, принял участие в первом речном заплыве. У наших калужских предпринимателей сегодня дебют по началу работы теплохода. Это небольшой, но очень значимый инвестиционный проект для нашего города. Это такой своеобразный «мост» между памятью об истории калужского купечества и современными предпринимателями. Считаю, что только экономика с серьезной опорой на малый и средний бизнес может себя считать влиятельной, уверенной, устойчивой в своем развитии. Я надеюсь, что этот проект помимо восстановления исторической справедливости принесет нашим современным калужским «купцам» прибыль, и все мы вместе будем в дальнейшем плодотворно сотрудничать.

- Отлично! Надо теперь пристань делать! – отреагировал в комментариях Александр Сутормин.

Также градоначальник подробнее рассказал о будущем строительстве Андреевского водозабора. Этот проект поможет Калуге получить питьевую воду в кранах.

- Его строительство позволит полностью заменить Окский водозабор, тот, в свою очередь, законсервируют, - отметил Денисов. - Проектная документация будет готова к апрелю будущего года, после чего будет объявлен конкурс на поиск подрядной организации. Новый водозабор - долгожданный для 70% калужан, которые пока потребляют воду из морально устаревшего Окского водозабора. Безусловно, проект стоит больших денег, но в результате возведения Андреевского водозабора калужане будут пить воду высокого качества.

Эта публикация собрала сразу 50 лайков.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.07.2020 12:41 0 156
Тэги: городской голова калуги дмитрий денисов
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