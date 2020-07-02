Калужан зовут поучаствовать в съёмках фильма об атомной отрасли

В 2020 году отмечается 75-летний юбилей атомной промышленности. В рамках празднования запланировано множество мероприятий, основными площадками станут атомные города в регионах России. В том числе будет реализован конкурсный проект «Атом рядом».

Продолжением конкурса станет экспедиция в атомные города на празднование Дня работника атомной промышленности.

Отбор 850 конкурсантов пройдет с 6 июля по 30 августа. К участию приглашаются граждане РФ старше 18 лет. «Атом рядом» объединит людей, интересующихся развитием атомной промышленности.

Для участия необходимо снять видеоролик, посвященный атомной отрасли. Лучшие работы будут выбраны двухэтапным голосованием: общенародным на сайте и голосованием экспертного совета. Конкурсанты также будут участвовать в анкетировании.

Уже 6 июля начинается регистрация участников и размещение их видеороликов в интернете. После голосования 20 августа организаторы конкурса опубликуют списки победителей по каждому региону.

С 27 по 30 сентября состоится экспедиция победителей из субъектов в атомные города. В следующем году участники посетят зарубежные строительные объекты «Росатома».

Поощрительный фонд включает четыре категории призов. В том числе 25 супер-финалистов конкурса получат возможность поучаствовать в съемках фильма об атомной отрасли.