В центре Калуги мужчина напугал ножом сотрудников гостиницы

Калужская полиция сегодня, 27 июня, сообщила о задержании 38-летнего мужчины, который в гостинице на улице Гагарина напугал сотрудников ножом. По их словам, он сделал это в ходе беседы, хотя никаких угроз не высказывал. Охрана отеля вывела гостя на улицу и позвонила в полицию.

Совместно с сотрудниками Росгвардии полицейские задержали нарушителя порядка в соседнем кафе. Сначала они просили мужчину отдать нож, но он, не реагируя на замечания, начал выражаться нецензурной бранью.

Мужчину доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство.