В Калужской области женщина заплатила 152 тысячи, чтобы устроиться на работу

Жительница Кировского района Калужской области накопила долги по нескольким кредитам, а также задолженности за теплоснабжение, электроэнергию и капремонт на сумму 265 тысяч рублей. Часть долга судебные приставы взыскали с ее заработной платы. В результате чего задолженность женщины сократилась более чем на 100 тысяч, рассказали КП40 в пресс-службе судебных приставов по Калужской области.

Потом должница решила уволиться и стала устраиваться на высокооплачиваемую должность. Чтобы не иметь проблем при устройстве на новое место работы, где руководство тщательным образом проверяет всех кандидатов, она полностью погасила остаток долга в размере 152 тысяч рублей. Плюс ко всему ей пришлось оплатить 10 тысяч рублей исполнительского сбора.