В Калужской области нашли останки 143 советских солдат

В Людиновском районе в рамках поисковой экспедиции «Калужский рубеж-2020» обнаружены останки 143 солдат Красной Армии. Также найдено 9 медальонов, которые переданы на экспертизу. По данным, полученным из восстановленных экспертами носителей личной информации, поисковики надеются найти родственников погибших, сообщило 25 июня Российское военно-историческое общество.

Экспедиция «Калужский рубеж-2020» проходит у деревни Букань Людиновского района. В поисковых работах принимают участие 300 поисковиков из разных регионов России. Базовый лагерь разбит с учетом повышенных мер эпидемиологической и технической безопасности. Там находится не более 50 поисковиков, остальные отряды расположены на удалении друг от друга на местах бывших ожесточенных боев, где непосредственно и проводятся поисковые работы.