Владислав Шапша оценил темпы строительства Дворца спорта

В среду, 24 июня, в Калуге глава региона Владислав Шапша, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов посетили строительную площадку Дворца спорта.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков познакомил руководителя области и сенаторов как непосредственно с проектом, так и с ходом строительства.
Будущий Дворец спорта состоит из трех зданий, связанных между собой переходами.
В водном комплексе с трибунами на 1100 мест будет бассейн для прыжков воду, разминочный бассейн, 50-ти метровый бассейн с душевыми, раздевалками, техническими и подсобными помещениями. Также в нем разместится универсальный спортзал для игровых видов спорта, детский комплекс с чашей для обучения плаванию.
Ледовая арена построена с трибунами на 3000 мест. В ней предполагается размещение административных помещений, раздевалок, технических помещений, а также универсального поля, при смене покрытий на котором возможно поведение различных мероприятий спортивного и развлекательного характера.
В шестнадцатиэтажном корпусе временного размещения спортсменов будут номера для проживания на 250 человек. На первом этаже будут находиться административные помещения и кафе, на последнем - конференц-зал и смотровая площадка.
Подземная парковка рассчитана на 400 машин.
В настоящее время идет активное строительство будущего Дворца спорта. На площадке работает более 400 человек. В ближайшее время количество рабочих будет увеличено.
Планируется, что Дворец спорта станет центром спортивной жизни региона. В нем будут проходить соревнования международного, российского, регионального уровней. Его площадки станут доступны как профессиональным спортсменам, так и любителям физической культуры и спорта.
- Посмотрели будущую ледовую арену, водный комплекс, другие объекты, - рассказал на своей странице в «ВКонтакте» Владислав Шапша. - А в здании, где будет общежитие для спортсменов, поднялись по лестнице на 16 этаж! Это, кстати, самое высокое строение в центральной части города. Важно завершить стройку, как и планировали, до конца года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!