Владислав Шапша оценил темпы строительства Дворца спорта

В среду, 24 июня, в Калуге глава региона Владислав Шапша, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак и председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов посетили строительную площадку Дворца спорта.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков познакомил руководителя области и сенаторов как непосредственно с проектом, так и с ходом строительства.

Будущий Дворец спорта состоит из трех зданий, связанных между собой переходами.

В водном комплексе с трибунами на 1100 мест будет бассейн для прыжков воду, разминочный бассейн, 50-ти метровый бассейн с душевыми, раздевалками, техническими и подсобными помещениями. Также в нем разместится универсальный спортзал для игровых видов спорта, детский комплекс с чашей для обучения плаванию.

Ледовая арена построена с трибунами на 3000 мест. В ней предполагается размещение административных помещений, раздевалок, технических помещений, а также универсального поля, при смене покрытий на котором возможно поведение различных мероприятий спортивного и развлекательного характера.

В шестнадцатиэтажном корпусе временного размещения спортсменов будут номера для проживания на 250 человек. На первом этаже будут находиться административные помещения и кафе, на последнем - конференц-зал и смотровая площадка.

Подземная парковка рассчитана на 400 машин.

В настоящее время идет активное строительство будущего Дворца спорта. На площадке работает более 400 человек. В ближайшее время количество рабочих будет увеличено.

Планируется, что Дворец спорта станет центром спортивной жизни региона. В нем будут проходить соревнования международного, российского, регионального уровней. Его площадки станут доступны как профессиональным спортсменам, так и любителям физической культуры и спорта.

- Посмотрели будущую ледовую арену, водный комплекс, другие объекты, - рассказал на своей странице в «ВКонтакте» Владислав Шапша. - А в здании, где будет общежитие для спортсменов, поднялись по лестнице на 16 этаж! Это, кстати, самое высокое строение в центральной части города. Важно завершить стройку, как и планировали, до конца года.