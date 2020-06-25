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В калужском Законодательном собрании обсудили удалённую работу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.06.2020 15:20 0 131
В калужском Законодательном собрании обсудили удалённую работу

В четверг, 25 июня, в Законодательном Собрании Калужской области обсудили изменения, которые на федеральном уровне по инициативе членов партии «Единая Россия» предполагается внести в Трудовой кодекс. Они касаются вопросов регулирования дистанционной и удаленной работы.

Открыл обсуждение председатель областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор БАБУРИН.

- Пандемия резко повлияла на нашу жизнь. Сегодня надо пересматривать многие отношения. Все должно лечь на законодательную основу, - сказал он.

По словам председателя, и до коронавируса на многих предприятиях использовался труд на «удаленке».

- Для кого-то это уже было нормой, но все же многим в связи с пандемией пришлось пересматривать трудовые отношения, - добавил он, отметив, что и аппарат Законодательного Собрания в этот сложный период на 90% работал в удаленном режиме.

Председатель подчеркнул, что при этом законодательно необходимо учитывать вопросы контроля, дисциплины, определения объемов работы. За этим стоит начисление заработной платы.

Суть предполагаемых изменений разъяснила председатель комитета по социальной политике Наталья ЛОГАЧЕВА. Она отметила, что, по прогнозам, в России к концу года каждый пятый сотрудник сможет работать дистанционно. По ее мнению, в период пандемии перевод работников на удаленный режим позволил сохранить работоспособность предприятий и здоровье членов коллективов.

При этом законодательство оказалось недостаточно гибким. Выявленные правовые пробелы призван устранить разработанный проект закона.

Наталья Логачева отметила, что он предполагает нормы, касающиеся оснований заключения и расторжения трудового договора с дистанционным работником, регулирования времени труда и отдыха. В первую очередь, они призваны защитить права сотрудников.

Ряд предложений высказали участники обсуждения. Так, депутат Законодательного Собрания, председатель Калужского облсовпрофа Александр ГРЕЧАНИНОВ поставил вопрос о затратах сотрудников на «удаленке» на интернет, связь и компьютерную технику. Кроме того, профсоюзы предложили четко отрегулировать график дистанционной работы, чтобы у работников было право находиться офлайн, было личное время.

Президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА считает, что в документе не отрегулирован вопрос о возможности вызова работника в офис и ряд других важных моментов.

Свои замечания к проекту закона высказали министр труда и социальной защиты Павел Коновалов, а также руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий Полонский. Инспекция, например, предлагает четко прописать отличия трудовых отношений от гражданских. Высказались по видеоконференцсвязи и представители муниципалитетов.

Подводя итог обсуждению, Виктор Бабурин отметил:

 - Работа на «удаленке» для многих людей благо. К примеру, мама малыша может быть дома и параллельно работать. Но судя по выступлениям, за этим стоит и много проблем. Это должно быть отрегулировано в Трудовом кодексе. Все сказанное сегодня мы зафиксируем и направим в Государственную Думу.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.06.2020 15:20 0 131
Тэги: законодательное собрание
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