Калужанину грозит год за полумиллионный долг по алиментам

За 11 лет нерегулярных выплат алиментов своей дочери 2008 года рождения калужанин накопил долг 500 тысяч рублей.

- Несколько недель назад в ходе очередной проверки имущественного положения должника судебные приставы арестовали в его квартире музыкальный центр, плазменный телевизор, а также корпусную мебель. Это имущество передано на реализацию, средства от которой пойдут на погашение части алиментного долга, - сообщили КП40 сегодня, 25 июня, в пресс-службе УФССП по Калужской области.

Также в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов. Рассмотрев его, суд назначил должнику наказание в виде 100 часов обязательных работ. За неуплату алиментов нерадивый отец уже стал фигурантом уголовного дела по статье 157 УК РФ. Она предусматривает наказание до года реального лишения свободы.