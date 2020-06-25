В Калужской области фотоловушка запечатлела целую семью серых журавлей

В начале июня на прикормочной площадке для кабанов в центральной части Калужской области фотоловушкой запечатлена интересная сцена: семья журавлей неспешно прогуливается и склёвывает корм, сообщили КП40 сегодня, 25 июня, в региональном минприроды.

При этом у двух взрослых птиц максимальное возможное количество птенцов – двое! Такие редкие кадры фотоловушки в нашем регионе делают не впервые. Ранее аналогичные сцены были отсняты на прикормочных точках для кабана в Износковском и Перемышльском районах.

Серый журавль объявлен Союзом охраны птиц России птицей 2020 года. Для нашей области они особенно ценны, так как входят в региональную Красную книгу.