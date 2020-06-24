В Калуге пропавшую женщину чудом нашли в овраге

Как мы уже рассказывали, 23 июня в Калуге нашли пропавшую накануне 87-летнюю женщину. Подробнее об этом происшествии сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- После 23:00 22 июня поступила заявка о пропаже в деревне Шопино бабушки 87 лет. По вводной информации, бабушка тяжело ходит, зрение плохое, если упадёт, сложно вставать. Ворчим, что так поздно сообщили о пропаже, начинаем поднимать наших добровольцев, понимаем, что народу собирается не особо много, просим полицию приехать на помощь хоть кого-то из дежурной части на Тульской, начинаем работу автономами - осмотр участка, тропинок, близлежащих возможных точек нахождения, - рассказывают в калужском «Лиза Алерт». - Работает на месте всего 10 добровольцев, удалённо к поиску подключён координатор и инфорг. Забегая вперёд, хочется отметить, что ни один сотрудник полиции так и не приехал во время поисков, со слов дежурного, у них много работы. Поисковики, работающие на месте, их остаётся к этому времени всего трое, около четырёх утра слышат что-то похожее на стон из оврага.

Как отмечают волонтёры, овраг был скользким, уклон очень серьёзным.

- Поисковики в буквальном смысле слова скатываются по склону, и там, в воде, бабушка. Встать не может, стонет, сознание спутанное. Сообщаем координатору, инфорг вызывает МЧС, готовим эвакуационный комплект. У нас отличные носилки для эвакуации, подарок одного спасённого из леса человека, мелкий противный дождик и мокрая насквозь одежда и обувь здорово мешают эвакуации, скользкая земля и серьёзный уклон едва дают вытащить бабушку из воды в овраге, крепим веревками носилки, сверху тянет МЧС, поднимаемся до забора, где носилки уже перехватывают доблестные МЧСники и передают в скорую.

В «Лиза Алерт» говорят, что женщина в реанимации в тяжелом состоянии с переохлаждением.