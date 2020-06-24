Калужский Пенсионный фонд рассказал подробности о новой выплате в 10 тысяч рублей на ребёнка

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

- Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе предыдущих решений о предоставлении выплат в 5000 и 10 000 рублей, - пояснили в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.

Если вы в июне уже получали выплату в 10 000 на каждого ребёнка, никуда обращаться не нужно. В июле новые деньги придут автоматически.

Если вы ещё не обращались с соответствующим заявлением, его примут до 30 сентября.

- Начиная с апреля, выплаты по указу президента уже получили почти 19 миллионов семей, воспитывающих 25,5 миллиона детей, - подчёркивают в Калуге. - Общая сумма выплат им достигла 274 миллиардов рублей. 4,1 миллиона семей получили ежемесячную выплату 5 000 рублей на 4,4 миллиона детей, 14,8 миллиона семей получили единовременную выплату 10 000 рублей на 21 миллион детей.