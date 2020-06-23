В Калуге на проверку воды в реках Яченка и Терепец потратят 3 миллиона

В 2020 году реки Яченка и Терепец ждет комплексный мониторинг. Сейчас начаты конкурсные процедуры на его осуществление, сообщили КП40 в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В рамках контракта подрядчик отберет более 90 проб воды в 30 створах на водотоках общей протяженностью 45 километров. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 3 миллиона рублей.

Подобные проверки уже начаты в реках Лужа, Шаня и Суходрев. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и составляет 4,09 миллиона рублей.

Наблюдения позволят выявить воздействие на реки сбросов сточных вод и оценить способность рек к самовосстановлению.