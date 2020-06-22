Клещи атакуют: за неделю в Калужской области 210 укушенных

За последнюю неделю, с 15 по 21 июня, в Калужской области клещи покусали 210 человек. 75 из них дети, сообщили КП40 сегодня в региональном Роспотребнадзоре.

«Центром гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовано 254 клеща, снятых с людей. У 49 экземпляра результат на клещевой иксодовый боррелиоз положительный.

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что при выезде на природу следует одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже - сапоги (или носки на брюки), рубашку заправить в брюки, на рукавах должны быть плотные манжеты. Желательно применять репелленты - отпугивающие средства. Можно использовать препараты и для одежды - защитные полосы наносят на рукава на уровне плеча, вокруг воротника. Детям - на уровне пояса. Дома необходимо осматривать себя и одежду, а также все, что принесли из леса.