В Калужской области посчитали соловьев

Подсчет поющих соловьев проводится каждый год в мае. В этом году это начали делать во второй половине месяца, хотя данные о количестве пернатых стали поступать еще с начала мая, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

В Калужской области лидером среди учтённых соловьёв стала Таруса. Там насчитали 82 поющих соловья.

- С 2017 года, когда координатором городского учёта соловьев стал краевед и любитель природы Алексей Зуев, тарусяне выявляют их так много, что их город стал одним из самых соловьиных городов России. Здесь один поющий соловей приходится на каждые сто жителей. В Тарусе соловьи живут практически во всех зелёных «островках» застроенной части и по его окраинам, - рассказали КП40 в минприроды области.

В Калуге соловьиная перепись прошла не так активно, но и здесь было учтено более 30 птиц. Как и прежде самым соловьиным местом в Калуге оказалось Пятницкое кладбище. На его территории установлено присутствие 12 поющих самцов. Также соловьи были замечены в Березуйском овраге, в древесных насаждениях вдоль Оки, на склонах Яченского водохранилища, в районе памятника маршалу Г.К. Жукову, в нижней части улицы Степана Разина, на перекрёстке улиц Герцена и Суворова, в микрорайонах Бушмановка и Тайфун.