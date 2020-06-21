Как калужский губернатор женился на родственнице

Род Протасовых внесён в шестую часть дворянских родословных книг Московской, Орловской и Тульской губерний. Существовал он как минимум с XIV века и произошёл от московского боярина Луки Протасьевича, который в 1330 году был послом в Твери.

Его правнук Григорий Протасьевич служил мценским воеводой, в 1423 году вместе с князем Одоевским разбил и прогнал татарского хана Барака. В 1429 году татарский князь Айдар под клятвой пригласил Григория Протасьевича на переговоры, однако слово своё нарушил и увёз его в Орду. Но затем «хан, уважая мужество русского воеводы, отпустил его обратно в Отечество».

В XVIII веке Протасовы занимали высокие должности. Среди них были сенаторы, генералы, губернаторы.

Военная карьера

Пётр Степанович Протасов — ​сын сенатора, тайного советника Степана Фёдоровича Протасова от его первого брака. Кем была его мать, сведений не сохранилось. Известно, что второй женой сенатора стала Анисья Никитична Орлова — ​двоюродная сестра братьев Орловых.

Шестилетним мальчиком Пётр был записан в службу. 18 января 1737 года его произвели в прапорщики. Вместе с отцом участвовал в русско-турецкой войне и состоял в особой «знатной» команде при посольской свите в Персию. 17 апреля 1763 года получил чин полковника.

В 1767 году Протасов был выбран депутатом от Мценского уезда. В заседаниях Комиссии по разбору проекта прав благородных он поддерживал мнение о вреде освобождения крестьян для России. В 1768 году в чине бригадира Пётр Протасов командовал Московским карабинерным полком, который принимал участие в сражении под крепостью Хотин. 20 июня 1769 года был уволен по болезни.

Калуга процветала

26 сентября 1778 года Петра Протасова назначили губернатором Новгорода, присвоив ему чин генерал-майора. А 28 июня 1782 года по указу Екатерины II он стал калужским губернатором. В это время наместником Калужской и Тульской губерний был генерал-поручик Михаил Кречетников. Это яркая личность, с которой связывают многие позитивные изменения в нашем городе. Поэтому на его фоне деятельность Протасова кажется не такой заметной. Однако в 1790 году Кречетников уехал к месту нового назначения, оставаясь наместником лишь формально. Поэтому практически два года губерния была под управлением Протасова. В Калуге в то время строились корпуса Гостиного двора, Присутственные места, Троицкий кафедральный собор, Каменный мост. В 1784 году была проложена улица Садовая (ныне — Кирова), городские улицы выравнивали и расширяли. В 1786 году архитектор Ясныгин утвердил новый план застройки города.

Помимо активного строительства в городе процветала торговля. Купцы ездили со своими товарами (мерлушка, юфть, воск и др.) в Данциг, Берлин, Бреславль, Лейпциг. В Калугe продавалось товаров на 500 тысяч рублей. Во всём наместничестве тогда насчитывались 191 фабрика и 3 завода.

Занимался Протасов и вопросами благотворительности. Следил за содержанием Приказа общественного призрения. Средства в него поступали и централизованно, и от «доброхотодателей». В Калуге тогда действовали народное училище, больница, сиротский воспитательный дом для младенцев, три богадельни для престарелых, инвалидный дом, дом для сумасшедших, работный дом, смирительный дом, «больница для излечения всякого звания больных, из которых неимущие пользуются безденежно коштом сего приказа, а имущие с возвратом того, что на их лекарства и пищу издержится».

На 20 июня 1787 года в Калужском главном народном училище обучалось 184 ребёнка, а в Мосальском, Боровском, Малоярославецком, Перемышльском малых народных училищах— 97.

В 1785 году Пётр Протасов был награждён орденом св. Владимира II степени, через год произведён в генерал-поручики. А в 1792 году он оставил пост калужского губернатора и был назначен сенатором. Скончался Пётр Семёнович 19 июля 1794 года в возрасте 64 лет.

Родственные связи

Женат Пётр Протасов был на своей дальней родственнице Александре (Анне) Ивановне Протасовой. Она — дочь статского советника Ивана Яковлевича Протасова и Александры Александровны Юшковой, которая была родной сестрой писательницы Анастасии Плещеевой (в девичестве Протасовой) и Елизаветы Протасовой — ​первой жены Карамзина. В семье было пять дочерей, которые после смерти матери жили со своей тёткой во дворце. Все девушки получили прекрасное образование и были назначены фрейлинами. За заслуги тётки трёх младших дочерей Петра Протасова Александр I возвёл в графское достоинство. Старшая дочь Протасова Александра вышла замуж за князя Алексея Голицына.

Вторая дочь — ​Екатерина — ​состояла в браке с графом Фёдором Ростопчиным. Третья — ​Вера — ​была замужем за князем Илларионом Васильчиковым. Четвёртая дочь — ​Анна — ​жена графа Варфоломея Толстого. Младшая — ​Варвара — ​замуж не вышла.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.06.2020.