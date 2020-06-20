Жара в Калуге: как калужане отдыхают возле Оки

Калуга стоит на одной из главных рек центральной России, в центре города у нас большое водохранилище, однако людям негде покупаться и отдохнуть у воды. Этим летом ещё и коронавирус «помог» – даже те небольшие пляжи, которые есть в столице региона, остаются официально закрытыми. Там нет заборов, но медработники и спасатели не дежурят в жаркое время.

Впрочем, это не мешает калужанам собираться у воды. В последние дни температура воздуха днём находится в районе +30. И люди потянулись на берег.

Многолюдно у Воробьёвской переправы на Оке. Вода здесь грязная, прямо на маленьком пляже в реку выходит труба со сточными водами, но нашим землякам это не мешает.

Люди загорают, ловят рыбу, катаются на лодках и байдарках. Многие решаются залезть в воду.

Оживлённое движение.

Не шевелись!

В основном люди приходят сюда, чтобы позагорать. В воду лезут немногие.

Ловись рыбка..

Скоро на этом месте появится понтонный мост.

Труба намекает.

Отважный мужчина.

Рыбаки на Правом берегу.

Мост обещают в августе. После этого катер перестанет ходить.

Через реку - на велосипеде.

А где вы купаетесь в Калужской области? Расскажите в комментариях!