Жара в Калуге: как калужане отдыхают возле Оки

Калуга стоит на одной из главных рек центральной России, в центре города у нас большое водохранилище, однако людям негде покупаться и отдохнуть у воды. Этим летом ещё и коронавирус «помог» – даже те небольшие пляжи, которые есть в столице региона, остаются официально закрытыми. Там нет заборов, но медработники и спасатели не дежурят в жаркое время.
Впрочем, это не мешает калужанам собираться у воды. В последние дни температура воздуха днём находится в районе +30. И люди потянулись на берег.
Многолюдно у Воробьёвской переправы на Оке. Вода здесь грязная, прямо на маленьком пляже в реку выходит труба со сточными водами, но нашим землякам это не мешает.
Люди загорают, ловят рыбу, катаются на лодках и байдарках. Многие решаются залезть в воду.
Оживлённое движение.
Не шевелись!
В основном люди приходят сюда, чтобы позагорать. В воду лезут немногие.
Ловись рыбка..
Скоро на этом месте появится понтонный мост.
Труба намекает.
Отважный мужчина.
Рыбаки на Правом берегу.
Мост обещают в августе. После этого катер перестанет ходить.
Через реку - на велосипеде.
А где вы купаетесь в Калужской области? Расскажите в комментариях!
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