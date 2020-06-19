Улицы Калуги убрали после сообщений Дмитрию Денисову в соцсетях

Глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжает активно вести свои страницы в социальных сетях. На этой неделе он размещал множество публикаций, посвященных важным сферам жизни нашего города.

В начале недели градоначальник рассказал о ситуации на Правом берегу, где рядом с популярным прудом в виде сердца начало собираться много людей, которые оставляют за собой мусор.

- Я лично выехал на место. Жители жалуются на шумные компании, груды мусора, постоянное движение машин на большой скорости, - написал Денисов. - По итогам встречи поручил ограничить дорожное движение, чтобы не гоняли. Оборудуем там контейнерную площадку. Будем внимательно относиться к поддержанию порядка на территории. Пруд будет сохранён для калужан.

Эта публикация собрала сразу 182 «лайка».

На базе МБУ СМЭУ Дмитрий Денисов принял отчёт о работе руководителя предприятия Михаила Васильева. В комментариях к этому посту калужане выложили фото с улиц, которые нуждались в уборке. В частности, речь шла о Путейской и Терепецкой. Буквально через несколько часов Денисов разместил фотографии, что там всё убрано.

Также градоначальник обеспокоился проблемой выпадения детей из окон. Очередной трагический случай произошёл на этой неделе.

- Пятилетний ребенок выпал из окна, но, к счастью, остался жив, - отметил Денисов. - Дорогие калужане! Порой спасти детей от трагического случая можно с помощью простого замка, цена которому - не более 500 рублей. Пожалуйста, внимательно следите за младшими, ведь их жизнь и здоровье – в ваших руках.

В пятницу, 19 июня, глава городской администрации сообщил об открытии отремонтированного участка улицы Московской – от улицы Кирова до улицы Ленина.

- Московская – главная улица Калуги с большой интенсивностью движения, - подчеркнул Денисов. - Поэтому для продления срока службы покрытия при производстве работ был использован усиленный конструктив.