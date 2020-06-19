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В Калужской области женщина отработает 60 часов за неуплату алиментов

Екатерина Киселева
Опубликовано: 19.06.2020 13:30 4 372
В Калужской области женщина отработает 60 часов за неуплату алиментов

Жительница Людиново привлечена судебными приставами к административной ответственности за невыплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщила сегодня, 19 июня, пресс-служба УФССП по Калужской области.

По решению суда, она обязана ежемесячно перечислять часть всех своих доходов на содержание родной дочери. Ребенок проживает с отцом. В течение нескольких месяцев мать девочки не вносила платежей в счет алиментов, в результате чего у неё образовался долг - 71 тысяча рублей.

Судебные приставы арестовали банковские счета женщины, с которых удалось списать несколько тысяч рублей. За неуплату алиментов на должницу составили протокол. Рассмотрев его, суд назначил ей 60 часов обязательных работ.

Сейчас женщина отбывает своё наказание на работах по благоустройству города. Если линия её поведения по отношению к родному ребенку не изменится, то её ждет уголовная ответственность. 

Екатерина Киселева
Опубликовано: 19.06.2020 13:30 4 372
Тэги: общество
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