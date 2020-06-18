Калужане перестанут пить воду из Оки

В четверг, 18 июня, глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ встретился с журналистами.

Представители СМИ поинтересовались, когда перестанет вонять вода из-под крана. Напомним, калужане жаловались, что в ней страшно даже посуду мыть.

Дмитрий Денисов рассказал, что погода спровоцировала резкий рост планктонных водорослей, которые и выделяют резкий запах. При этом по всем показателям вода соответствует нормам.

- Я не формалист. В настоящее время воду эту пить невозможно, умываться невозможно. – отметил Денисов.

ГП Калужский областной водоканал принял дополнительные меры по очистке воды.

- Насколько эффективны эти меры? Я бы сказал, что они не доказали своего эффекта, - добавил Денисов.

Решит проблему с водой строительство нового Андреевского артезианского водозабора. Сейчас идёт его проектирование.

- Это реальная альтернатива Окскому водозабору. Это очень капиталоемкая стройка, но без этой стройки Калуга в ближайшие годы не выживет. Мы видим, что сейчас происходит с Окой. Она предельно обмелела. Перспектив восстановления этого водного объекта специалисты не видят, - отметил Денисов.

По его словам, вопрос строительства нового водозабора находится на контроле у главы региона Владислава Шапши.

- Это очень серьёзный вопрос для нашего города. Я надеюсь, что он будет решён. Аналогичная ситуация с очистными сооружениями. Требуется реконструкция, проектные работы ведутся