Владислав Шапша проверил реализацию инфраструктурных проектов Обнинска

В среду, 17 июня, глава Калужской области Владислав ШАПША побывал с рабочей поездкой в Обнинске. С руководством муниципалитета он обсудил вопросы, связанные с развитием инфраструктуры.

В частности, обсуждалась реконструкция канализационно-насосных станций (КНС), расположенных на территории 51 микрорайона и на улице Пирогова. Проекты позволят решить серьезные проблемы города. Их начнут реализовывать в этом году.

Сегодня производительность КНС 51 микрорайона и технические особенности не позволяют обеспечить развитие микрорайона «Заовражье», население которого составит в будущем около 30 тысяч человек, а площадь застройки - 150 га. Для того, чтобы иметь возможность принимать стоки с новой, активно застраивающейся территории, принято решение о реконструкции станций. Она будет проходить посредством строительства новой КНС и демонтажа существующей. Этот объект вошел в программу национального проекта «Жилье и городская среда» и будет финансироваться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Накануне глава области подписал документы, позволяющие выдать уведомление о проведении торгов на строительство объекта в 51 микрорайоне по уже утвержденному проекту. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Аналогично будет проводиться реконструкция КНС и на улице Пирогова.