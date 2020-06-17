В Калужской области реализуют очередной инвестиционный проект за 300 миллионов рублей

В Калужскую область приходит компания KHANN. Бизнесмены собираются вложить порядка 300 миллионов рублей в строительство завода автомобильных кованых дисков.

– Сегодня подписали соглашение о намерениях с руководством компании «Кханн Вилз», – рассказал в среду, 17 июня, глава Калужской области Владислав ШАПША. – До 31 октября 2020 года она должна получить статус резидента особой экономической зоны «Калуга». Завод разместится на ее боровской площадке.

Как отметил руководитель региона, компания тщательно выбирала регион для развития производства.

– Калужская область – один из лидеров в России по привлечению инвестиций и созданию благоприятного климата для ведения бизнеса, – подчеркнул Шапша. – И сегодня это еще раз подтвердилось. Более того, с большой долей вероятности после открытия завода в Калужской области сюда будет перенесена вся производственная линейка компании. Даже в это непростое время экономика региона развивается, создаются новые рабочие места.

Ранее мы рассказывали, что Владислав Шапша подписал соглашение с Харбинской электрической корпорацией, которая планирует вложить 10 миллиардов рублей в строительство на людиновской площадке особой экономической зоны «Калуга» предприятия по производству энергетического оборудования, не имеющего аналогов в России.

Также сообщалось о строительстве второй очереди контейнерного терминала на крупнейшем в России транспортно-логистическом комплексе «Фрейт Вилладж Ворсино».

Как отмечает глава Калужской области, для жителей региона инвестиционные проекты – это дополнительные рабочие места и конкурентные зарплаты, для экономики – налоговые отчисления.