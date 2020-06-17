В Калуге загадили пруд в виде сердца

В этом году в Калуге резко стал популярным пруд в виде сердце. Он расположен на улице Верховой на Правом берегу. Однако слава принесла проблемы - местным жителям не понравилось большое количество людей, которые стали гонять здесь на машинах и оставлять после себя горы мусора.

Достопримечательность оказалась под угрозой. И её хозяева планировали даже осушить водоём.

Возможно, пруд всё же получится спасти с помощью городской администрации. Во вторник, 17 июня, туда приезжал врио городского головы Дмитрий Денисов.

- По итогам встречи поручил ограничить дорожное движение, чтобы не гоняли, - написал он в соцсетях. - Оборудуем там контейнерную площадку. Будем внимательно относиться к поддержанию порядка на территории. Пруд будет сохранён для калужан.